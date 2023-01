Der Gewinneinbruch bei Samsung Electronics fällt noch größer als befürchtet aus. Das operative Ergebnis schrumpfte um fast -70 % im Jahresvergleich. Vertrauensverlust in Silvergate Capital. Die Kryptobank erlebt einen "run on the bank" und stürzt an der Börse weiter ab. Tesla kämpft in China mit sinkender Nachfrage. Die Preise mussten zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten gesenkt werden.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh positiv im Vorfeld der amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Bis auf den Hang Seng Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...