NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Morphosys von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 12,50 Euro gesenkt. Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell rechnen in einer am Freitag vorliegenden Pharma-Branchenstudie im Biopharma-Bereich mit einem defensiveren Ansatz der Anleger. Der Fokus dürfte dabei auf Wachstumsunternehmen mit ausreichender Gewinndynamik und individuellen Kurstreibern liegen - als Gegenspieler zu nachlassendem Rückenwind vom US-Dollar und der Pandemie. Unter diesen Umständen wurde das Votum für Morphosys gesenkt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

MORPHOSYS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de