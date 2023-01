Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/82: Lenzing wird immer verdächtiger, Immofiinanz hat viel aufzuholen und ATX ist überallDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/82 geht es um eine immer verdächtiger werdende Lenzing, die als 1. Aktie in der ATX-Geschichte 4 Tage in Folge Topperformer sein könnte und Anfang 2023 auch schon wieder den Wanderpokal für die beste Österreich-Aktie der vergangenen 25 Jahre vom Verbund zurückerobert hat. Ich spreche auch darüber, dass Immofinanz da viel aufzuholen ...

