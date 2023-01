Oberursel (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zur jüngeren Historie einzigartig war die extrem negative Entwicklung an den internationalen Rentenmärkten, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Angesichts dramatisch steigender Inflationsraten hätten sich die großen Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank Federal Reserve (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB), gezwungen gesehen, die Zinsen kräftig und ungewöhnlich rasch anzuheben. Steigende Zinsen würden im Umkehrschluss aber fallende Kurse für festverzinsliche Wertpapiere bedeuten. Phasen mit deutlichem Renditeanstieg habe es in den letzten Jahrzehnten schon öfter gegeben, 2022 sei der Wertverlust für Rentenanleger aber besonders heftig ausgefallen. Woran liege das? ...

