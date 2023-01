Die Pandemie schien bereits mehr oder weniger erledigt zu sein und auch an der Börse machte sich kaum noch jemand größere Gedanken um das Thema Corona, was für die BioNTech-Aktie nicht unbedingt förderlich war. Jetzt aber sorgt eine neue Variante für große Sorgen unter Experten.Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte bereits vor der Corona-Variante XBB.1.5, welche sich derzeit vor allem in den USA rasend schnell ausbreitet. Allem Anschein nach handelt es sich um die bisher ansteckendste Corona-Mutante, welche zudem auch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...