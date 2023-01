NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das Analysehaus hat den Chemie- und Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Bei Merck argumentierte die zuständige Analystin Rosie Turner, die führende Rolle des Unternehmens in den Bereichen Healthcare und Life Science werde vom Marktkonsens noch nicht ausreichend gewürdigt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 10:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:00 / ET



ISIN: DE0006599905

