(shareribs.com) London 06.01.2023 - Brent- und WTI-Rohöl liegen am Freitag knapp im Plus. Brent-Rohöl bleibt aber weiter deutlich unter der Marke von 80 USD. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche leicht gestiegen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,7 Mio. auf 420,6 Mio. Barrel geklettert. ...

