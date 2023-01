Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA wird in Deutschland ein großes Energieprojekt mitgestalten. Von Matthias Fischer Wie die entsprechende Pressemitteilung meldet, hat Nel Hydrogen Electrolyser AS, eine Tochtergesellschaft von Nel ASA mit dem Energieunternehmen HH2E eine FEED-Studie (Front End Engineering and Design) und eine Absichtserklärung für zwei 60-MW-Elektrolyseanlagen in Deutschland vereinbart. "Die FEED-Studie wird nach Erteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...