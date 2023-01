Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment fiel der Start ins neue Jahr vergleichsweise ruhiger aus, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass es bald auch in dieser Assetklasse zu einem Erwachen der Emissionstätigkeit komme. So stehe beispielsweise der EFSF bereits in den Startlöchern. RfPs (Request for Proposals) für eine Transaktion, voraussichtlich in der kommenden Woche, seien bereits an Banken versandt worden. ...

