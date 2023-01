Lidl hat in Frankreich Ende 2022 vier Schnellladeparks an Filialen eröffnet. Jeder Standort verfügt über mehrere DC-Ladesäulen in unterschiedlichen Leistungsstufen und auch AC-Ladepunkte. Zwei weitere Anlagen sollen noch in diesem Jahr folgen. Bei den vier bereits in Betrieb genommenen Lade-Anlagen handelt sich um die Lidl-Standorte Villefranche-sur-Saône, Landivisiau, Pennes-Mirabeau und Tourcoing, ...

