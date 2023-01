AutoZone -die Geschichte des Unternehmens1979 Die Malone & Hide Inc. gründet den ersten Store in Forrest City, Arkansas. Damals unter dem Namen AutoShack1981 Express-Teileservice wird eingeführt. Nichtverfügbare Produkte kommen zügig auf Bestellung in die Stores1983 Eröffnung des 100en Stores in Texas nur 4 Jahre nach der Gründung1986 Abspaltung von Malone and Hyde1986 Markteinführung der Eigenmarke "Duralast"1986 Mitarbeiterbelohnungsprogramm wird eingeführt. Engagierte AutoZoner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...