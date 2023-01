Die Dermapharm Holding SE meldete den Abschluss der Übernahme von Arkopharma, ihrer größten Transaktion seit dem Börsengang. Das französische Unternehmen Arkopharma hat seinen Schwerpunkt in der Phytotherapie und gilt als lokaler Marktführer für pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Allerdings liegt die EBITDA-Marge von Dermapharm mit 34,8% in 2022E deutlich über den 20% von Arkopharma in 2022, was zu einer starken Margenverwässerung in 2023E und darüber hinaus führt. Darüber hinaus gibt Dermapharm an, im GJ22 nur das untere Ende der eigenen Prognose zu erreichen. AlsterResearchs Analysten passen daher ihre Gewinnschätzungen um beide Effekte an, bestätigen aber ihre Kaufempfehlung mit einem gesenkten Kursziel von EUR 58,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Dermapharm%20Holding%20SE





DERMAPHARM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de