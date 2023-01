EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SPORTTOTAL gründet Beirat und ernennt Peter Hutton zum ersten Mitglied



Peter Hutton, SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL gründet Beirat und ernennt Peter Hutton zum ersten Mitglied Köln, 6. Januar 2023. Die SPORTTOTAL AG gibt bekannt, dass Peter Hutton das erste Mitglied des neu gegründeten Beirats sein wird. Peter Hutton leitete in den letzten fünf Jahren den Bereich Sport bei Meta und war zuvor CEO bei Eurosport und Fox Sports Asia. Er wird maßgeblich zum Erfolg des Plattformgeschäfts von SPORTTOTAL auf dem globalen Sport-Streaming-Markt beitragen. Peter Lauterbach, Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG: "Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Peter Hutton in seiner neuen Funktion und darauf, seine große Erfahrung im Sportmediengeschäft sowie seine strategische Vision für unser Unternehmen zu nutzen. Der Einstieg von Peter Hutton als Beiratsmitglied ist ein wichtiger erster Schritt zur Etablierung dieses neuen Gremiums, das für das zukünftige internationale Wachstum von SPORTTOTAL entscheidend sein wird." Peter Hutton: "Ich werde das großartige Führungsteam von SPORTTOTAL auf seinem Weg der Expansion des Plattform-Streaming-Geschäfts für Sport mit voller Kraft unterstützen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in naher Zukunft Familien, Freunde, Trainer und Scouts über die Technologie von SPORTTOTAL erstmals online auf Sportereignisse zugreifen werden, da wir immer mehr Verbänden und Vereinen die Möglichkeit eröffnen, Inhalte zu streamen." Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Audi, Mercedes/AMG oder Red Bull und betreibt den linearen Fernsehsender dabeiTV.



