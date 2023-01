Die Südzucker-Tochter CropEnergies ist in erster Linie für die Produktion von Bioethanol bekannt. Doch das Unternehmen will sich breiter aufstellen: So soll in Zeitz eine Anlage für erneuerbares Ethylacetat entstehen und damit den Grundstein für den neuen Geschäftszweig mit biobasierten Chemikalien legen.CropEnergies nimmt hierfür 120 bis 130 Millionen Euro in die Hand. Ethylacetat findet unter anderem Anwendung bei der Herstellung von flexiblen Verpackungen, Beschichtungen, Klebstoffen und Farben.Darüber ...

