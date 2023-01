Las Vegas (ots/PRNewswire) -ECARX (NASDAQ: ECX) und smart haben auf der CES 2023 in Las Vegas, USA, ihre gemeinsam entwickelte hochleistungsfähige immersive digitale Cockpit-Computerplattform auf Basis von AMD-Technologie vorgestellt.Das digitale Cockpit der nächsten Generation, das in den ab 2024 auf den Markt kommenden vollelektrischen Serienfahrzeugen der Marke smart zum Einsatz kommen soll, ist die erste fahrzeuginterne Computerplattform, die von ECARX unter Verwendung von AMD-Technologie entworfen und entwickelt wurde, nachdem im August 2022 eine globale strategische Zusammenarbeit angekündigt (https://www.amd.com/en/press-releases/2022-08-04-amd-and-ecarx-to-collaborate-immersive-digital-cockpit-vehicle-computing) wurde.Durch den Einsatz von eingebetteten AMD-Ryzen-V2000-Prozessoren und Grafikkarten der Baureihe AMD Radeon RX 6000 bietet das digitale Cockpit fortschrittliche Rechenleistung und atemberaubende grafische Rendering-Fähigkeiten auf Spielkonsolen-Niveau. Die Plattform kombiniert AMD-Hardware mit dem innovativen Produktdesign und den Software-Fähigkeiten von ECARX und wurde von Grund auf für überragende Leistung und bahnbrechende Anzeigefunktionen entwickelt.Durch Zusammenarbeit und Co-Kreation will ECARX Fahrzeuge in nahtlos integrierte Informations-, Kommunikations- und Transportgeräte verwandeln. Ziyu Shen, Chairman und CEO von ECARX, sagte: "Durch unsere Zusammenarbeit mit smart hat ECARX eine führende immersive digitale Cockpit-Computerplattform entwickelt, die von AMD betrieben und die nächste Generation von Unterhaltungssystemen im Fahrzeug definieren wird. Dies ist ein echter Durchbruch im Bereich der intelligenten Cockpits und ein weiterer Beweis für die Stärke von ECARX als Partner globaler Marken, die sich schnell auf eine intelligente, vollelektrische Mobilität umstellen."Rajneesh Gaur, Corporate Vice President und General Manager, Embedded Solutions Group, AMD, fügte hinzu: "Da das digitale Cockpit mit immer mehr Funktionen ausgestattet wird, werden für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen leistungsstarke Computerlösungen benötigt. Wir freuen uns, mit ECARX zusammenzuarbeiten, um ein differenziertes Erlebnis für intelligente Elektrofahrzeuge zu schaffen und das Erlebnis im Fahrzeug für die Verbraucher zu verbessern."Als Premium-Marke für vollelektrische Autos und Technologien will smart die besten Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft erforschen. "Das Auto ist nicht mehr nur ein Fahrzeug, um Passagiere von A nach B zu transportieren, sondern ein intelligenter Begleiter, der Mobilität in sinnvolle Erlebnisse verwandeln kann; deshalb ist das Erlebnis im Auto wichtiger denn je. Wir freuen uns, mit ECARX und AMD und all unseren führenden Partnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine intelligentere Zukunft zu gestalten", sagte Xiangbei Tong, Global CEO von smart Automobile.Die hochleistungsfähige digitale Cockpit-Computerplattform von ECARX, die auf der CES 2023 zum ersten Mal vorgestellt wird, demonstriert ein noch nie dagewesenes immersives Cockpit-Erlebnis mit einer vollständigen 3D-Schnittstelle für die Mensch-Maschine-Interaktion, ultrahochauflösenden 4K-Multidisplays und 3A-High-End-Gaming-Unterhaltung. Sehen Sie sich die Vorführung auf der CES 2023 in der Venetian Expo an - Titian 2302-2305.Informationen zu ECARXECARX (NASDAQ: ECX) ist ein globales Mobility-Tech-Unternehmen, das mit Erstausrüstern zusammenarbeitet, um die Automobillandschaft auf dem Weg in eine vollelektrische Zukunft neu zu gestalten. Während die Erstausrüster neue Fahrzeugplattformen von Grund auf entwickeln, entwickelt ECARX eine Komplettlösung - Zentralcomputer, System-on-a-Chip (SoCs) und Software, um das Benutzererlebnis im Auto kontinuierlich zu verbessern. Die Produkte des Unternehmens wurden weltweit in mehr als 3,7 Millionen Autos eingebaut. Das Unternehmen gestaltet die Interaktion zwischen Menschen und Fahrzeugen weiter, indem es die Technologie, die das Herzstück der intelligenten Mobilität bildet, rasch weiterentwickelt.ECARX wurde 2017 gegründet und ist inzwischen auf fast 2.000 Teammitglieder angewachsen. Die Mitbegründer sind zwei Automobilunternehmer, Chairman und CEO Ziyu Shen und Eric Li (Li Shufu), der auch Gründer und Vorsitzender der Zhejiang Geely Holding Group (Geely) ist, eines der weltweit größten Automobilkonzerne, der Eigentümeranteile und Investitionen in internationalen Marken wie Lotus, Lynk & Co, Polestar, smart und Volvo Cars hält.Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wird vermutlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von ECARX, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der von ECARX bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Registrierungserklärung auf Formular F-4 aufgeführt sind. 