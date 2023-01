Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit neun EUR-Benchmark Transaktionen am 3.1. und fünf weiteren am 4.1. hatte das Emissionsjahr 2023 auch bei erstrangig unbesicherten Bankanleihen einen fulminanten Start, so die Analysten der Helaba.Nach kurzer Feiertage und Jahresende bedingter Verschnaufpause habe sich die im 4. Quartal 2022 äußerst lebhafte Primärmarktaktivität in diesem Segment somit wie erwartet fortgesetzt. Mit Namen wie BNP Paribas, Rabobank, BBVA und ABN AMRO hätten dabei wie gewohnt Schwergewichte den Reigen eröffnet; zehn der vorgenannten Transaktionen hätten ein Volumen von 1 Mrd. EUR oder mehr gehabt. Ein durchaus freundliches Marktumfeld mit zuversichtlichem Bonitätsausblick für Banken - wenn auch bei vorerst niedrigen Umsätzen und durch die Neuemissionen belastete Cash-Spreads - habe hierfür den Weg geebnet. ...

