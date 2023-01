Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Dezember stärker als erwartet abgeschwächt. so Tim Temp von "Der Aktionär".Die Verbraucherpreise hätten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent erhöht, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitgeteilt habe. Im November habe die Inflationsrate noch bei 10,1 Prozent gelegen. ...

