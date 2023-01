Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir erhöhen den Zielwert des Hauptrefinanzierungssatzes von 2,75% auf 3,5%, so die Analysten der Helaba.Für Renten bleibe das Umfeld zunächst schwierig. Auf Jahressicht ergebe sich aber ein stabiler Ausblick.Die Euro-Teuerung zum Jahresende sei zwar von 10,1% auf 9,2% gesunken. Für die EZB dürfte dies jedoch keinen ausreichenden Grund liefern, den Straffungskurs auslaufen zu lassen. Zwar habe sie wie andere Zentralbanken das Tempo zuletzt etwas reduziert - von 75er-Basispunkteschritten auf 50er-Schritte. Die Erwartungen, dass sich die erschwerten Finanzierungsbedingungen bereits deutlich in den Konjunkturdaten auswirken würden und dadurch Druck auf die Inflation ausgeübt werde, hätten sich per saldo aber noch nicht erfüllt. ...

