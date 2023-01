Wien (www.fondscheck.de) - Der Finanzkonzern State Street hat Andreas Przewloka zum Executive Vice President und Geschäftsführer der State Street Bank International mit Wirkung zum 1. Januar 2023 ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er lenke von Frankfurt am Main aus das Geschäft in Kontinentaleuropa des US-Wertpapierdienstleisters. In seine Zuständigkeit falle das Verwahrstellen- und Investment-Servicing-Geschäft des Hauses. State Street trete daneben noch selbst als Asset Manager auf. Przewloka komme von der UBS, wo er zuletzt als Operativchef der UBS Europe in Frankfurt gearbeitet habe. ...

