Im Bankensektor bauen die Shortseller ihre Wetten auf fallende Kurse nun rasant ab. Hier verringerten sie im Dezember ihre weltweiten "Short-Wetten" um 10 % auf rd. 56 Mrd. $. Nachdem die Zinsmargen insbesondere der europäischen Banken in den letzten 12 Jahren kollabiert sind, weiten sie sich nun wieder deutlich aus. Dieser Trend wird 2023 an Nachhaltigkeit gewinnen. Gleichzeitig hat der Sektor seine Risiken in Form fauler Kredite weitgehend beseitigt und die Kostenstruktur verbessert. Höhere Zinsmargen lassen nun die Gewinne explodieren. Gelingt der Commerzbank das Break um 9,70 € im ersten Anlauf? Die Fundamentals passen, die Stochastik spricht noch dagegen. Mittelfristig bleibt die Aktie aussichtsreich:Unsere Taxen für die Commerzbank lauten:Gewinn je Aktie2023e: 1,33 €2024e: 1,55 €Buchwert je Aktie:2022: 21,52 €2023e: 22,82 €2024e: 24,25 €PS: In der ersten Ausgabe des Aktionärsbriefes (www.bernecker.info) legen sich die Bernecker-Redakteure auf ihre Favoriten für 2023 fest. Auch darunter findet sich ein Bankenwert mit KGV 6, und über 6 % Dividendenrendite. Sie können die aktuelle Ausgabe auch unter https://boersenkiosk.de/Kauf-Der-Aktionrsbrief-Nr.-01-vom-05.01.2023/BK ohne Abo-Verpflichtung im Einzelabruf erwerben.Volker SchulzDer Aktionärsbrief