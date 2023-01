Lange hielten die Machthaber in Peking an ihrer Null-Covid-Strategie fest, doch der Erfolg blieb aus. Mit der teilweisen Abkehr von den Lockdowns und einem Fokus auf Wirtschaftswachstum schießen nun zwar die Infektionszahlen in die Höhe, an den chinesischen Börsen geben die Aktien dennoch Gas. DER AKTIONÄR nennt vier Titel, bei denen die Charttechnik weitere Gewinne signalisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...