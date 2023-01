Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit beginnt ein Jahr mit einer restriktiven Geldpolitik in den USA, so die Analysten der Helaba.Würden die Skeptiker Recht behalten, die meinen würden, die FED werde dies nicht lange durchhalten?Von der Finanzkrise 2008 bis ins Jahr 2021 hatte die US-Notenbank mit ihrem Doppelziel von Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung einen klaren Auftrag: Erstere schien gesichert, der Fokus konnte daher auf der Senkung der Arbeitslosigkeit liegen, so die Analysten der Helaba. Kritik an einer zu lockeren Geldpolitik habe es - zu Recht - trotzdem gegeben, denn die reichliche Liquidität habe zwar nicht die Preise von Waren und Dienstleistungen nach oben gespült, aber blasenartige Entwicklungen an vielen, wenn nicht allen, Finanzmärkten gefördert. ...

