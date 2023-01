Nachdem Russland seinen feigen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine entfesselt hat, haben sich zahlreiche westliche Unternehmen verabschiedet. Teilweise wurden sie aufgrund von Sanktionen dazu gezwungen, teilweise führte auch öffentlicher Druck oder schlicht eine bewusste Entscheidung des Managements dazu. Was auch immer Linde bei einem Stopp der Projekte in Russland bewegt haben mag, Gazprom ist damit so überhaupt nicht einverstanden.Medienberichten zufolge klagt ein Joint Venture von Gazprom (RU0007661625) gegen Linde (IE00BZ12WP82) aufgrund ...

