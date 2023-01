Das Jahr 2022 war für Wandelanleihen eine Katastrophe. Beide Treiber der Assetklasse - der Rentenmarkt und der Aktienmarkt speziell im Wachstumssegment - brachen in fast nie dagewesenem Ausmaß ein. Entsprechend überrascht es nicht, dass das globale Emissionsvolumen für Wandelanleihen von 148 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf das historische Tief von 40 Mrd. Dollar (-73%) zurückging, wie Daten der Bank of America zeigen.Der Einbruch beim asiatischen und US-amerikanischen Markt, die beide einen erheblichen Anteil am Gesamtvolumen ausmachen, trug dazu maßgeblich bei. 2020 hatte das weltweite Volumen trotz des Pandemieausbruchs bei 159 Mrd. Dollar gelegen. Marktbeobachter erklären das mit den staatlichen Corona-Hilfsprogrammen, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...