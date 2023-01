Wien (www.fondscheck.de) - Das französische Fondshaus Carmignac hat sein Investmentteam mit Lloyd McAllister als neuem Head of Sustainable Investment verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er übernehme die Aufgaben von Sandra Crowl, die bisher als Stewardship Director gearbeitet habe und Ende Januar 2023 in den Ruhestand gehen werde. ...

