Während sich die Aktienmärkte in China erholen, überzeugt die von Warren Buffett unterstützte BYD-Aktie und schlägt Tesla auf ganzer Linie. Das Kürzel steht für "Build Your Dreams" - der Name ist dabei Programm. Der "Traum-Konzern" ist im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten, schon seit Jahren profitabel. Die positive Entwicklung spiegelt sich ebenfalls in der Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...