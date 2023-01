BYD hat 2022 1,86 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Plus von 213 Prozent. Der Börsengang der Halbleiter-Tochter von BYD ist zunächst vom Tisch. Man will dort die Kapazitäten ausweiten, danach kommt das IPO-Thema wieder auf die Agenda. In den vergangenen Monaten hat Berkshire Hathaway sein Engagement bei BYD zurückgefahren. Hielt man früher ...

