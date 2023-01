Die Wall Street hat am Freitag einen freundlichen Handelsstart verzeichnet. Nach Daten vom Arbeitsmarkt, zum Auftragseingang in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor setzte sich am Markt die Meinung durch, dass die Fed die Zinsen wohl nicht mehr so stark anziehen dürfte wie zuletzt. Während die Indizes stark zulegen, setzen einige Verlierer vom Vortag ihren Abwärtstrend fort. Der Dow Jones gewann 1,44 Prozent auf 33.403 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,28 Prozent ...

