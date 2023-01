Die geopolitischen Risiken waren schon geringer und die Schwierigkeiten beim Ausbau von globalen Netzwerken kleiner. Und dennoch: Die Internationalisierung lohnt sich für große und mittelständische Unternehmen gleichermaßen. Zahlreiche Konzerne haben vorgemacht, dass globale Präsenz die Wettbewerbsfähigkeit in neue Sphären bringen kann.

In Deutschland gehen Unternehmen vor allem wegen der Nachfrage nach deutschen Produkten, der günstigeren Finanzierungsbedingungen und der voranschreitenden Digitalisierung ins Ausland. Weltweit spielen die folgenden Vorteile eine Rolle:

Neue Ressourcen können erschlossen werden.

Neue Märkte können erschlossen werden.

Strategische Überlegungen können vorangetrieben werden.

Zulieferbeziehungen und Lieferketten können verbessert werden.

Das eigene Angebot kann erweitert werden.

Die eigenen Möglichkeiten können erweitert werden.

Bei Produktionsprozessen kann eine Kostenreduktion vorgenommen werden.

Der Ausbau eines Unternehmens einer globalen Präsenz kann es zu einem erfolgreichen und einflussreichen Konzern machen. Es gibt jedoch auch Risiken, schließlich können in anderen Ländern auch Misserfolg und Schwierigkeiten warten. Wichtig ist für globale Player das Stichwort "Bewusstsein". Unternehmen müssen ein globales Bewusstsein und eine globale Einstellung entwickeln. Die Strategie muss angepasst und auf neue Märkte zugeschnitten werden. Ein weiterer Faktor ist die globale unternehmerische Mentalität. Es sollte der größtmögliche Nutzen aus der Globalisierung gezogen werden. Neue Wege und Kreativität sind gefragt. Auch ein Selbstverständnis eines globalen Bürgers braucht es für Unternehmen, welche von einer Internationalisierung profitieren wollen. Der Begriff des globalen Bürgers ist dadurch entstanden, dass weltweit immer mehr Türen aufgehen. Unternehmen haben dabei die Verantwortung, andere Kulturen zu schätzen, respektvoll mit Gesellschaften umzugehen und achtsam bei nationalen Gegebenheiten zu sein. Der globale Markt ist komplex und vielfältig. Nur wer diesen kennt und versteht, kann dauerhaft erfolgreich sein.

Internationalisierung an der Börse: Unternehmen, die ihre globale Präsenz ständig ausbauen

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Mit Save Foods erweitert ein innovatives Unternehmen seine globale Präsenz Stück für Stück. Der Konzern wurde im Jahr 2009 gegründet und ist längst nicht nur in Nordamerika präsent. Save Foods und die israelische Tochter Save Foods Ltd. tragen ihre umweltfreundlichen, nachhaltigen und grünen Lösungen rund um Lebensmittel in die ganze Welt. Das Unternehmen setzt seine Expertise vor allem der Lebensmittelverschwendung entgegen und für eine längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse ein. Auch die Befreiung von Pestiziden ist ein wichtiger Ansatz. Im August 2022 unterhält Save Foods Ltd. sieben kommerzielle Pilotprojekte mit führenden peruanischen Exporteuren, um die globale Präsenz auszubauen. Auch in Mexiko, den USA, Israel, der Türkei und Südafrika hat Save Foods bereits Spuren hinterlassen. Das auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisierte Unternehmen breitet sein Netzwerk zunehmend in der ganzen Welt aus. Die Wertpapiere von Save Foods können an der deutschen Börse gehandelt werden.

Apple (ISIN: US0378331005): Apple ist eines der besten Beispiele für ein Unternehmen mit einer herausragenden globalen Präsenz. Der Tech-Riese vertreibt die eigenen Produkte auf der ganzen Welt und ist auf jedem Kontinent präsent.

McDonalds (ISIN: US5801351017): Wer die Welt bereist hat, der weiß: Es gibt fast überall einen McDonalds. Die globale Präsenz des US-Konzerns ist außergewöhnlich.

Passende ETFs rund um globale Präsenz:

Vanguard FTSE All-World (ISIN: IE00B3RBWM25)

iShares MSCI World (ISIN: IE00B0M62Q58)

Xtrackers MSCI World (ISIN: IE00BJ0KDQ92)

Global denken hat viele Unternehmen groß gemacht

Nahezu allen der einflussreichsten, größten und wichtigsten Unternehmen der Welt ist es gelungen, eine globale Präsenz herzustellen. Viele spannende Aktienunternehmen folgen dem Beispiel von Apple und Co., um sich selbst immer besser zu internationalisieren.

