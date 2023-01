Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Verschnaufpause am Vortag wieder an seinen schwungvollen Jahresauftakt angeknüpft. Als Antrieb erwiesen sich am Freitag ein robuster Jobbericht aus den USA und schwache Konjunkturdaten aus dem US-Dienstleistungssektor, die die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen dämpften. Der DAX verbuchte ein starkes Plus und schloss deutlich über der 14.000-Punkte-Marke."Allen Zinserhöhungen zum Trotz schlägt sich der US-Arbeitsmarkt wacker", schrieb Chefvolkswirt Thomas ...

