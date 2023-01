Anfang nächster Woche will eine hochrangige Delegation der FDP-Bundestagsfraktion Taiwan besuchen - wohl nicht gerade zur Freude der Herrschenden in China. Angeführt wird die 10-köpfige Delegation vom stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden Johannes Vogel und der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vermehrte Besuche Deutscher Parlamentarier in Taiwan- jetzt die FDP Innerhalb von vier Monaten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...