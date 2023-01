Zwar konnte Tesla zuletzt global wieder einmal Absatzrekorde erzielen. Besonders in einem Markt scheint der US-Konzern aber zu schwächeln, und zwar im chinesischen. Dummerweise handelt es sich dabei um den größten und wichtigsten Automarkt auf dem Planeten. Entsprechend enttäuscht reagieren die Anleger darauf, dass Tesla dort nur noch deutlich weniger Autos an den Mann oder die Frau bringen kann.Wie beim "Handelsblatt" zu lesen ist, ist der Absatz von Tesla (US88160R1014) in China im Dezember um knapp die Hälfte eingebrochen. Niedrigere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...