Der SFS Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung vom 26. April 2023 die Zuwahl von Fabian Tschan als Vertreter der Aktionärsfamilie Stadler/Tschan in den Verwaltungsrat. Er folgt auf Bettina Stadler, welche sich im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolgeregelung nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Zudem hat der Verwaltungsrat Thomas Jung als zukünftiger Leiter der Division Construction und damit als Nachfolger von Arthur Blank bestimmt, welcher sich per Ende 2023 aus dem Group Executive Board zurückzieht. Thomas Jung bringt aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit bei SFS im Umfeld der Division Construction beste Voraussetzungen für diese Position mit. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen



