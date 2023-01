GIGABYTE, ein führender Anbieter von Computer-Hardware und Pionier in der Technologiebranche, präsentiert die "Power of Computing" auf der CES 2023 mit dem Ziel, außergewöhnliche Computing-Leistung zu demonstrieren, die innovative Technologien vorantreibt. Das Unternehmen stellt auf der Messe ein umfangreiches Angebot an Unternehmens- und PC-Lösungen vor, die dieses Thema aufgreifen.

GIGABYTE auf der CES 2023: "Power of Computing" zur Neugestaltung der Welt (Photo: Business Wire)

Server für Rechenzentren: Durchbrüche im Bereich Computing, die Technologien der nächsten Generation und KI-Anwendungen vorantreiben

Moderne Kühlungslösungen: Rechenleistung und Umweltverträglichkeit im Einklang

Mobile Computing-Plattformen: Zonale Datenverarbeitung für einen sichereren und umweltfreundlicheren Verkehr

PCs und Laptops: Performance der nächsten Generation für Digital Natives

Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil des technologischen Durchbruchs. GIGABYTE gilt seit jeher als Vorreiter bei der Entwicklung neuer Serverprodukte für Entwickler und arbeitet an Software-Integrationen, um Produktlösungen anzubieten, die der Zukunft des digitalen Zeitalters entsprechen. Auf der CES präsentiert GIGABYTE seine Serverhardware und Computing-Technologie der nächsten Generation, die mit den neuesten CPUs und GPUs eine höhere Leistung und verbesserte Energieeffizienz bietet und bereit ist für High-Density-Computing, um Workloads jeder Größenordnung zu beschleunigen. Außerdem wird eine Workstation der Enterprise-Klasse vorgestellt, die mit der sofort einsatzbereiten KI-Entwicklungsumgebung von MyelinTek für MLOps gekoppelt ist. Die benutzerfreundliche Schnittstelle von MLOps ermöglicht es Ingenieuren, schnell für ihre Innovationen geeignete KI-Modelle zu trainieren, und die hervorragende Leistung der Workstation sorgt für eine nahtlose Implementierung.

Die Anforderungen an das Computing verursachen thermische Probleme, bei denen die Leistungssteigerung auf Kosten der Umwelt geht. Die Luft-, Flüssigkeits- und Immersionskühllösungen on GIGABYTE wurden speziell entwickelt, um die Effizienz der Wärmeableitung zu erhöhen. Dadurch können Server eine außergewöhnlich hohe Leistung erbringen und gleichzeitig den Kohlenstoffausstoß senken, was den Weg für eine nachhaltige Zukunft ohne Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums ebnet. Auf der CES stellt GIGABYTE außerdem den TO15-Z40 vor, einen OCP-Server, der mit allen gängigen Tauchkühltanks kompatibel ist, um Branchenführern, die ein Gleichgewicht zwischen technischem Fortschritt und ökologischer Nachhaltigkeit schaffen wollen, zukunftssicheres Computing zu bieten.

Die Fahrzeugtechnik floriert, indem sie die Leistungsfähigkeit moderner Datenverarbeitung nutzt, um künstliche Intelligenz und Kommunikation zu steuern und so den Weg für sichereres Fahren und einen intelligenteren Verkehrsfluss zu bereiten. Aufbauend auf umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung von ADCU (Autonomous Driving Control Unit) und ADAS DCU (Domain Control Unit), versorgt GIGABYTE die Automobilindustrie mit hochleistungsfähigen zonenintegrierten DCUs und die Entscheidungsfindung unterstützenden Steuerungs-Hosts, die eine zentralisierte Architektur aufweisen und in verschiedene Anforderungen und Designkonzepte integriert werden können, sodass die Produktionskosten der Fahrzeuge sinken.

Rechtzeitig vor Beginn der CES hat GIGABYTE seine neueste Iteration der AERO Creator- und AORUS-Gaming-Laptops vorgestellt. Beide Notebook-Serien sind mit Intel® Core Prozessoren der 13Generation und NVIDIA RTX 40-Grafikkarten ausgestattet. Sie wurden mit den neuesten Technologien entwickelt, um Technik-Fans eine Rechenleistung zu bieten, die ihre Erwartungen übertrifft. Der frisch gekürte Gewinner des CES 2023 Innovation Award, das Stealth 500 PC DIY Kit und ein imposanter 48-Zoll-Gaming-Monitor werden ebenfalls vorgestellt, damit sich die Benutzer daran erfreuen können.

