Anzeige / Werbung

In den letzten Wochen des Jahres 2022 setzte die Aktie des Cannabis-Unternehmens die bereits seit geraumer Zeit dominierende Abwärtsbewegung fort.

In den letzten Wochen des Jahres 2022 setzte die Aktie des Cannabis-Unternehmens die bereits seit geraumer Zeit dominierende Abwärtsbewegung fort. Die Lage wurde mit dem Bruch der 1,4 CAD für Aurora Cannabis immer prekärer. Im Ergebnis tauchte die Aktie zum Jahresende auf ein neues Verlaufstief ab.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.11. hieß es unter anderem "[…] Mit den Zahlen im Rücken initiierte Aurora Cannabis zuletzt einen Vorstoß auf der Oberseite und über die 2,0 CAD hinweg. Dieser erlangte jedoch keine Relevanz, verpasste es Aurora Cannabis doch, im entscheidenden Moment nachzusetzen; sprich sich von den 2,0 CAD zu lösen. Und so kam es, wie es kommen musste. Aurora Cannabis drehte wieder nach unten ab. Auf der Unterseite sollte es für Aurora Cannabis hingegen nicht mehr unter die 1,6+ CAD gehen. Ein Bruch dieser Zone würde sofort die zentrale Unterstützung im Bereich von 1,4 CAD unter Druck setzen. [...] Kurzum. Die Zahlen vermochten es letztendlich nicht, Aurora Cannabis entscheidend über die Marke von 2,0 CAD zu hieven und so die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Vielmehr zeigte sich in den letzten Handelstagen, dass die Luft für die Aktie oberhalb von 2 CAD dünn wird. Nach dem Rücksetzer muss Aurora Cannabis nunmehr aufpassen, dass sich auf der Unterseite kein Momentum aufbaut. Ein Rücksetzer unter die 1,6+ CAD wäre vor diesem Hintergrund ein Warnzeichen. Sollte es gar zum Bruch der 1,4 CAD kommen, wäre Obacht geboten."

Es kam, wie es kommen musste. Der Druck auf der Unterseite nahm weiter zu. Aurora Cannabis durchbrach die bis dahin zentrale Unterstützung bei 1,4 CAD. Damit wurde ein weiteres Kapitel der Korrektur bzw. des Kursverfalls aufgeschlagen. Der Jahresschluss unterhalb von 1,20 CAD besiegelte schließlich ein für Aurora-Cannabis-Aktionäre grauenvolles Jahr 2022.

Der Start ins Jahr 2023 verlief eher verhalten. Die ganz große Aufbruchsstimmung kam bislang nicht auf und mit Blick auf die angeschlagene Charttechnik dürfte es erst einmal auf der Unterseite prekär bleiben. Eine leichte Entspannung würde erst eintreten, sollte Aurora Cannabis den Weg zurück über die 1,4 CAD finden. Bis dahin ist jedoch ein weiter Weg. Auf der Unterseite besteht weiterhin das Risiko, dass Aurora Cannabis weiter nach unten wegkippen könnte.

Werbung/Anzeige: Anleger, die an dem Wachstumsmarkt Cannabis und Psychedelika interessiert sind, bieten sich neben dem Kauf von Einzelwerten auch spezialisierte Publikumsfonds wie der GF Global Cannabis Opportunity Fund an.

Enthaltene Werte: CA05156X8843