Starke Wirtschaftsdaten haben am US-Aktienmarkt am Freitag die Furcht vor steigenden Zinsen gemildert und die Kurse beflügelt. Nach kräftigen Schwankungen zum Auftakt ging es für die Indizes anschließend nur noch in eine Richtung: nach oben. In ihrem Sog drehte auch die Tesla-Aktie nach anfänglichen Kursverlusten in die Gewinnzone. Bergab geht es derweil bei Bed Bath & Beyond. In den Vereinigten Staaten ist der Arbeitsmarkt weiter in robuster Verfassung, wie die Daten für den Dezember zeigten. ...

