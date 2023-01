Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Walgreens den heutigen Handel. Immerhin schießt der Kurs rund vier Prozent in die Höhe. Damit notiert der Wert nun bei 36,44 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walgreens-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 34,30 USD. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...