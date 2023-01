Der DAX gönnte sich am Donnerstag zwar eine kleine auszeit und verließ den Handel mit leichten Verlusten. Dennoch hinterlassen die Märkte in dieser Woche bisher eine sehr freundliche Figur und immer mehr scheinen die Anleger sich wieder auf positive Faktoren konzentrieren zu können. Trotz aller Krisen gibt es durchaus noch Entwicklungen, die Hoffnungen machen.Viel Vorfreude gab es jüngst bei der Aktie von Nel ASA (NO0010081235) zu sehen, welche sich gestern um 1,85 Prozent auf 1,41 Euro in die Höhe schwingen konnte. Profitieren konnte das Papier von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...