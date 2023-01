NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted vor Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Im Jahresvergleich dürfte der Gewinn des Windkraftkonzerns von Kapazitätssteigerungen und einer Normalisierung der Windgeschwindigkeiten angekurbelt worden sein, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem wirke eine etwas rückläufige Gewinnentwicklung im Bereich Bioenergie entgegen. Mit seinen Schätzungen für 2022 liegt der Analyst am unteren Ende der Unternehmensprognose, womit seine konservative Sicht auf die Bioenergie-Gewinne reflektiert werde./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 14:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060094928

