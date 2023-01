Freiburg (ots) -



So schlecht macht das die FDP nicht in der Ampel. (...) Trotzdem ist die Stimmung bei der FDP gedrückt. Das liegt erstens am unverarbeiteten Trauma von 2013. Damals flog sie direkt von der Regierungsbank aus dem Bundestag. (...) Nach mehreren verlorenen Landtagswahlen und mageren Bundesumfragen sind nun wieder viele nervös. Zweitens ist die Basis weniger pragmatisch als die Spitze. Die Basis wärmt ihr Herz an orthodoxen Glaubenssätzen, nicht am politischen Kompromiss. (...) Lindern kann den Schmerz nur Erfolg, der selbstbewusst präsentiert werden muss. Stattdessen hört man, man verhindere in der Regierung wenigstens, dass die anderen noch mehr Mist bauten. Das ist vielen zu wenig, um diese Partei zu wählen. http://www.mehr.bz/khs7m



