Führende europäische und US-amerikanische Life-Science-Kommunikationsagenturen bündeln ihre Kräfte, um Zugang zu integriertem internationalen Markt bereitzustellen

CG Life, eine integrierte digitale Marketing- und PR-Agentur, die Life-Science- und Gesundheitsunternehmen unterstützt, und MC Services AG, eine große europäische PR- und Investor-Relations-Agentur mit einer vergleichbaren Ausrichtung auf den Bereich Biowissenschaften, gab heute eine strategische Partnerschaft zwischen den Agenturen bekannt. Die beiden Unternehmen haben eine integrierte Serviceplattform für Biotechnologie- und Pharmaunternehmen erstellt, um ihre Reichweite auszudehnen und einen bequemeren Zugang zu Kapital-, Talent- und unternehmerischen Zielgruppen auf beiden Seiten des Atlantiks zu erhalten. Beide Unternehmen werden vollständig und rechtlich selbständig bleiben.

Für MC Services bietet diese Partnerschaft eine branchenweit anerkannte Basis für den Zugang zu Marketing-, Branding-, digitalen Marketing-, PR- und Werbemöglichkeiten in den Vereinigten Staaten. Und da Kunden von CG Life zunehmend globale Fähigkeiten in den Bereichen PR, Branding, kostenpflichtige Medien und darüber hinaus anfordern, wird CG Life in der Lage sein, ein äußerst erfahrenes Kommunikations- und Investor-Relations-Team in Europa und in Deutschland, insbesondere für den größten europäischen Gesundheitsmarkt zu aktivieren.

"Der Zugang zum US-amerikanischen Markt ist von großer Bedeutung für den europäischen Biopharma-Sektor und wir haben viele Jahre lang zusammengearbeitet, um unsere Kunden besser mit dem Life-Science-Ökosystem in den Vereinigten Staaten zu verbinden", so Raimund Gabriel, Managing Partner von MC Services. "Wir sind äußerst erfreut, diese Mission durch Etablierung einer strategischen Allianz mit CG Life, einer gleichgesinnten Agentur in den Vereinigten Staaten mit der globalen Perspektive, die ebenfalls auf Qualität und Leistung ausgerichtet ist, fortführen zu können."

"Durch eine umfassende Erörterung, Analyse und Reflexion erkennen beide Agenturteams an, dass wir sehr ähnliche kulturelle Werte, den Einsatz für unsere Kunden und die Wissenschaft teilen sowie unsere Fokussierung auf die Bereitstellung von Geschäftslösungen anstelle lediglich von Dienstleistungen", so CG Life Managing Partner Erik Clausen. "Wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir in MC Services einen Partner gefunden haben, der über die Erfahrung, Fähigkeiten und Denkweise sowie die Beziehungen verfügt, um mit uns und unseren Kunden zusammenzuarbeiten."

Über MC Services AG

Die MC Services AG ist eine internationale PR-Agentur und ein Investor-Relations-Unternehmen, das sich auf den Kommunikationsbereich für die Life-Science-Branche und den Gesundheitssektor spezialisiert hat. Ein starkes Team von Wissenschafts-, Finanz-, Medien- und Kommunikationsexperten mit umfangreichen Branchenerfahrungen positioniert MC Services als eine führende Agentur für Biowissenschaften in Europa.

Zu den langjährigen Kunden von MC Services gehören internationale öffentliche und private Unternehmen sowie Risikokapitalgeber und Wertpapierhäuser. Seit vielen Jahren als ein Bindeglied zwischen der Gesundheitsbranche und den Finanzmärkten etabliert, bietet MC Services umfassende Serviceleistungen in den Bereichen Anlegerbeziehungen, Public Relations und Finanztransaktionen. MC Services ist in München, Düsseldorf, Berlin, London und Boston ansässig. www.mc-services.eu

Über CG Life

Seit dem Jahr 2003 von der Wissenschaft angetrieben, besteht die Mission von CG Life nun darin, wissenschaftliche Entdeckungen und medizinische Innovationen durch persönliche und beeindruckende Markenerlebnisse zelebrieren zu können. Das Team integriert kluge Strategien, inspirierende Kreativität, aussagekräftigen Inhalt, intelligente Kommunikationsmöglichkeiten und digitale Plattformen, um führende und disruptive Marken im Bereich der Wissenschaft und im Gesundheitswesen zu kreieren und auszubauen. CG Life unterstützt aufstrebende Wissenschafts- und Technologieunternehmen durch The Market Element, eine Agentur von CG Life. Verbinden Sie sich mit CG Life auf LinkedIn, Twitter, Instagram oder Facebook.

