Nach einem schweren Börsenjahr 2022 startet die neue Periode umso freundlicher, zumindest für den DAX und Indexmitglieder. Eine der Top drei Papiere ist die BASF-Aktie. In der ersten Handelswoche legte der Kurs bereits zweistellig zu und glänzt mit Relativer Stärke zum Gesamtmarkt. Zusätzlicher Rückenwind kommt nun von JPMorgen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi befasste sich in einer am Freitag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...