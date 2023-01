In einer Garage fing alles an. Fast 30 Jahre ist es her, dass Jeff Bezos die Idee zu Amazon hatte. Heute stellt das Unternehmen den größten und wichtigsten Online-Versandhändler dar. Diese Entwicklung war nur dadurch möglich, dass eine Handelsplattform entwickelt wurde, welche nun den modernen Handel prägt. Die Plattform-Ökonomie hat in den letzten zwei Jahrzehnten und der zunehmenden Digitalisierung einen rasanten Aufschwung erlebt. In diesem Zeitraum gab es wohl kein anderes Geschäftsmodell, welches ein derartiges Wachstum verzeichnen konnte. Einige Branchen wurden durch diese Entwicklung kräftig durchgeschüttelt, andere sogar komplett auf den Kopf gestellt.

Digitale Plattformen verändern Märkte, was an ihren hervorstechenden Vorteilen liegt. Und von diesen gibt es eine ganze Menge. Einige der wichtigsten in der Übersicht.

Keine Einzelkämpfer: Plattformen leben kooperative Netzwerke

Mehr Geschwindigkeit und Innovation

Besseres Abbilden von End-to-End-Prozessen

Innovationsgeschwindigkeit steigt durch das eigene Ökosystem

Verbesserung des Kernangebotes

Riesige Mengen an Funktionen und Lösungen

Eine der besten Möglichkeiten, um Kunden zu erreichen

Es gibt kaum einen besseren Weg, um Angebote, Dienstleistungen und Produkte anzubieten

Umsatz-Booster für alle Arten von Unternehmen

Digitale Plattformen bringen Anbieter, Hersteller, Produkte, Dienstleistungen und Communities zusammen

Lange Zeit wurde das Geschäftsmodell der Plattformen von Giganten wie eBay und Amazon regiert, nun gehört eine starke Plattform in vielen Bereichen schon mit dazu. Um das Jahr 2015 boomte Über die Jahre haben zahlreiche Unternehmen Wahrzeichen der digitalen Transformation geschaffen - nichts anderes sind digitale Plattformen.

Digitale Plattformen an der Börse

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Das deutsche FinTech hat eines der Wahrzeichen der digitalen Transformation in der Immobilienbranche geschaffen - in welcher digitale Plattformen vorher noch nicht sonderlich verbreitet waren. Das Unternehmen aus Berlin ermöglicht es allen Interessenten ermöglicht, als Co-Investor in spannende Immobilienprojekte einzusteigen. Investorinnen und Investoren können digital und flexibel anlegen und mit Private Real Estate im Portfolio den Markt schlagen. Linus Digital Finance bietet attraktive Rendite bei einem Chancen-Risiko-Profil, das optimiert ist. Mit der modernen Plattform trifft das Unternehmen den Zeitgeist und macht das "Betongold" einer breiten Community zugänglich. Linus Digital Finance wurde im Jahr 2016 gegründet und hat 2021 den Weg an die Börse gefunden.

Amazon (ISIN: US0231351067): Der Online-Versandhändler hat die Entwicklung der digitalen Plattformen mit eingeleitet. Amazon unterhält eine der mächtigsten Plattformen überhaupt und bestimmt die Marschrichtung im E-Commerce.

Airbnb (ISIN: US0090661010): Das US-Unternehmen aus dem Silicon Valley hat die Hotelleriebranche und das Gastgewerbe revolutioniert. Das ist Airbnb durch eine innovative Herangehensweise und eine digitale Plattform gelungen.

Weitere Aktien-Unternehmen, die mit digitalen Plattformen überzeugen:

Uber (ISIN: US90353T1007)

ebay (ISIN: US2786421030)

Apple (ISIN: US0378331005)

Coinbase (ISIN: US19260Q1076)

Alibaba (ISIN: US01609W1027)

Digitale Plattformen sind in der Welt der Unternehmen längst die Gegenwart

Einige Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten und Jahren ihren Erfolg auf digitale Plattformen aufgebaut. Mittlerweile gehören sie für die meisten Unternehmen dazu, um überhaupt auf dem Markt mithalten zu können. Auch mittlere und kleine Unternehmen bauen nach und nach ihre digitalen Plattformen auf, um den Zug nicht zu verpassen.

-

Quellen:

https://blog.hilker-consulting.de/digitalisierung/plattform-oekonomie-zur-digitalisierung#:~:text=Bekannte%20Beispiele%20f%C3%BCr%20digitale%20Plattformen,Produkten%20mit%20m%C3%B6glichen%20Kunden%20zusammen.

https://www.netzoekonom.de/2021/11/10/plattformen-bringen-kleinen-unternehmen-die-groessten-produktivitaetsvorteile/#:~:text=Plattformen%20bringen%20kleinen%20Unternehmen%20die%20gr%C3%B6%C3%9Ften%20Produktivit%C3%A4tsvorteile,-10.&text=Da%20kleine%20Unternehmen%20aufwendige%20digitale,%2C%20zeigt%20eine%20OECD%2DStudie.

https://www.pergenz.de/wissen/crowd_economy/plattformoekonomie/

https://www.d-velop.de/blog/unternehmen/plattform-unternehmen/

https://www.teltarif.de/amazon-geburtstag-rueckblick-werdegang-geschichte/news/60353.html

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Linus Digital? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Linus Digital". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Linus Digital Finance vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Linus Digital Finance können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 07.01.2023 Linus Digital: Digitale Plattformen im Wandel der Zeiten: Linus Digital Finance, Amazon und Airbnb schufen Wahrzeichen der digitalen Transformation appeared first on Small- and MicroCap Equity.