Die Aktie des Medizinsoftware-Spezialisten ist tief gefallen. Die Gru¨nde sind nachvollziehbar, die Wende ist aber in Sicht. Die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist ein Projekt, das zäh vorankommt und immer wieder stockt. Dabei liegt es nicht an Krankenha¨usern, Arztpraxen oder Apotheken. Laut aktuellem e-Health-Monitor der Strategieberatung McKinsey sind 96 Prozent aller Arztpraxen sowie 99 Prozent der Apotheken - also nahezu fla¨chendeckend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...