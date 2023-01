2022 hat es viele Aktien dick ins Minus gerissen und Börsengänge waren ein Tabu. Doch könnten vielleicht 2023 wieder mehr IPO's erfolgen? Und welche spannenden Unternehmen wären Kandidaten? Der S&P 500 lag in den abgelaufenen zwölf Monaten 19,8% im Minus, der Dax 12,6%. 2022 war also keinesfalls ein gutes Börsenjahr, aber laut den Experten wird es so bald auch nicht besser. Könnten trotzdem 2023 einige spannende Unternehmen an die Börse gehen und ...

