Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Q2-Daten des Unternehmens schwächelt die Aktie.

Zwar verzeichnete Tilray Brands in den letzten Handelstagen leichte Kursgewinne, doch Relevanz erlangte der Vorstoß bis dato nicht, bleiben wichtige Widerstände bislang doch ungefährdet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.11. zu Tilray Brands hieß es unter anderem "[…] Die Aufgabenstellung ist damit klar definiert: Tilray muss über die 4,5 US-Dollar, um die Bodenbildung und eine mögliche Trendwende weiter voranzubringen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 5,2 US-Dollar eröffnen. Obacht ist in der aktuellen Situation jedoch unverändert geboten, denn bereits ein Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde das Chartbild eintrüben und die Aktie in ihren Aufwärtsambitionen zurückwerfen."

In der Folgezeit lief Tilray Brands die 4,5 US-Dollar an, durchbrach diesen Widerstand und dehnte die Bewegung Anfang Dezember in Richtung 5,2 US-Dollar aus. Ein signifikanter Vorstoß über die 5,2 US-Dollar hätte der Erholung womöglich noch einmal frische Impulse geben können, doch dazu kam es nicht. Die Aktie drehte nach unten ab.

Rasch entwickelte sich veritable Abwärtsdynamik. Wichtige Unterstützungen wurden durchbrochen und heizten den Abverkauf an. Im Ergebnis tauchte Tilray Brands in Richtung 2,5 US-Dollar ab. Damit halbierte sich der Kurs in knapp einem Monat… Allerdings steht Tilray Brands damit nicht allein im Cannabis-Sektor. Auch andere Cannabis-Aktien verriss es in einem ähnlichen Ausmaß.

In den letzten Handelstagen zeigte Tilray Brands erste Erholungstendenzen. Doch noch hängt der Vorstoß unterhalb von 3,0 US-Dollar fest. Aber erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 3,5 US-Dollar würde eine leichte Entspannung darstellen.

Tilray Brands hat für den 09.01. die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. November) des Geschäftsjahres 2023 angekündigt. In der Vergangenheit überzeugte das Unternehmen nicht immer in puncto Zahlen-Qualität. Insofern dürfte die (An)Spannung entsprechend sein…

