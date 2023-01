HelloFresh: Leerverkaufsquote bei über 7 Prozent!

Marktführer im Ready-to-Eat-Markt in den USA. Jetzt will HelloFresh (HFG) in Kanada expandieren! Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Lieferanten von Kochboxen verlor in den vergangenen sechs Monaten über 26 Prozent ihres Kurswertes, konnte aber ein höheres Hoch und eine höheres Tief formieren. Die Widerstandslinie knapp unter 25 EUR liefert somit einen guten Ansatzpunkt für ein Bottomfishing-Setup.

Chart vom 06.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 24.76 EUR







Meine Expertenmeinung zu HFG

Meinung: Das Unternehmen aus der deutschen Hauptstadt konnte insbesondere während des Corona-Lockdowns ordentlich zulegen, es hapert aber nach wie vor an der Rentabilität. So kann es zwar solide Umsatzzuwächse aufweisen, Gewinne werden aber erst im laufenden Jahr erwartet. Inzwischen ist Hellofresh Marktführer in den USA im sogenannten Ready-to-Eat-Markt und plant, in Kanada zu expandieren. Die Niederlassung in Japan - ein Testlauf für die asiatischen Märkte - wurde hingegen geschlossen. Insgesamt ist es wenig überraschend, dass die Leerverkaufsquote mit etwas über sieben Prozent einer der höchsten bei deutschen Aktien ist. Tatsächlich könnte es trotz der noch recht dürftigen Zahlen nach der langen Abverkaufsphase zu einem kräftigen Move nach oben kommen, wenn die Leerverkäufer gezwungen werden, ihre Positionen glatt zu stellen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 15. November. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HFG.

Veröffentlichungsdatum: 07.01.2023

