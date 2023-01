Der Short auf Tesla liegt seit Oktober 137 Prozent im Plus. Preiskampf in China und auch in Deutschland rechnet Prof. Dudenhöffer mit sinkenden Verkäufen.Offener Preiskampf in China. Nach erneuten drastischen Verbilligungen von Tesla berichtet Reuters über erboste Kunden vor Tesla-Stores, die zuvor noch deutlich mehr für ihre Elektroautos bezahlt hatten. Shortseller Mark Spiegel rechnet vor, es sei denkbar, dass trotz weiterem Wachstum der Gewinn wegen somit verlorener Marge sinke.Ohne starke Rabatte ...

