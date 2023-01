In der Nacht zu Sonntag werden an einem unbekannten Ort auf der Erde Trümmerteile eines Nasa-Satelliten einschlagen, der im Jahr 1984 ins All gestartet war. Mit Personenschäden soll nicht zu rechnen sein. Nach Angaben der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa wird der 2.450 kg schwere Satellit ERBS (Earth Radiation Budget Satellite) an diesem Wochenende in die Erdatmosphäre eintreten und dabei weitestgehend verglühen. Der Niedergang einzelner Trümmerteile sei jedoch nicht zu ...

