2022 nahm der Kampf gegen Plastik weiter an Fahrt auf. Nachhaltige Unternehmen bleiben ein Muss in der Krise.Die Richtung stimmt, doch das Ziel ist noch lange nicht erreicht. 2022 sank die Gesamtmenge der Plastikabfall-Exporte nach BDE-Angaben um elf Prozent auf 727.000 Tonnen. Es ist der niedrigste Wert seit 2005. Binnen zehn Jahren hat sich die Plastik-Exportmenge den Angaben zufolge in etwa halbiert.

